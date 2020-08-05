رياضة | توريس يتحدث عن انتقاله لمانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر توريس يتحدث عن انتقاله لمانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الجناح الإسباني الشاب فيران توريس، بعد انضمامه رسميا لصفوف مانشستر سيتي، أن قرار مغادرة فالنسيا، كان قاسيا ومتعقلا.

وقال فيران في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام "كنت سعيدًا في فالنسيا، لكن منذ وصولي للفريق الأول، وبشكل خاص، خلال الأشهر الأخيرة، ظروف كثيرة منعتني من الاستمتاع بشكل كامل".

وأضاف اللاعب الشاب "قررت اختيار طريقا آخر، والقرار كان قاسيا للغاية، ومتعقلا".

Advertisements

وتابع "أبدأ مرحلة جديدة خارج إسبانيا، تنتظرني تحديات جديدة، لكني لن أتوقف عن تشجيع فالنسيا من بعيد".

ووجه فيران توريس، في نهاية حديثه، الشكر لجميع المنتمين للخفافيش.

وقال في هذا الصدد "أشكر المدربين والعاملين والزملاء، وبالتأكيد الجماهير على تشجيعهم ودعمهم وحبهم خلال تلك السنوات".

وفاز فيران توريس، بلقب كأس الملك مع فالنسيا في موسم 2018-2019، بالإضافة للقبي بطولة أوروبا للناشئين تحت 17 و19 عامًا مع الماتادور.