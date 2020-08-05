رياضة | دجلة يطلب صفقة من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر دجلة يطلب صفقة من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي وادي دجلة، التعاقد مع أحد لاعبي فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الدجلاوي خلال الموسم الكروي المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي وادي دجلة فتح باب المفاوضات مع محمد حسن، لاعب الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على أن يكون ضمن صفقة انتقال محمد عبد العاطي لاعب دجلة إلى القلعة البيضاء.

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ويحاول مسئولو نادي وادي دجلة استغلال رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب الفريق، لضم محمد حسن ضمن الصفقة لتدعيم صفوف الفريق الدجلاوي في الموسم الجديد.

وكان نادي الزمالك طلب الحصول على خدمات عبد العاطي خلال فترة الانتقالات الصيفية لكن تعثرت المفاوضات بعدما طلب النادي الدجلاوي 25 مليون جنيه للتفريط في اللاعب.

ويسعي نادي وادي دجلة للتفاوض مع الزمالك بخصوص التعاقد مع محمد حسن مقابل تخفيض قيمة صفقة انتقال محمد عبد العاطي للقلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.