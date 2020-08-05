رياضة | المصري يرفض بيع وادي للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري يرفض بيع وادي للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن إدارة المصري البورسعيدي حسمت موقفها من رحيل محمود وادي نجم الفريق البورسعيدي إلي الزمالك في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت إدارة المصري أنها لن تفرط في أي لاعب في الفترة المقبلة على رأسهم المهاجم الفلسطيني محمود وادي وذلك بعد أن ترددت أنباء قوية عن مفاوضات الزمالك من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

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وأوضحت إدارة النادي البورسعيدي أنها تريد الحفاظ على التشكيل الأساسي للفريق في الفترة المقبلة والتي ستشهد عودة المباريات في بطولة الدوري العام وأنها لن توافق على رحيل أي لاعب.

وتواجه إدارة المصري البورسعيدي أزمة في القيد ولا يمكنها التفريط في خدمات أي لاعب في الوقت الحالي وأكدت إدارة المصري أن أنباء مفاوضات الزمالك مع وادي هدفها تشتيت اللاعبين قبل مباراة الفريق أمام القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يواجه المصري البورسعيدي نظيره الزمالك في 6 أغسطس المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.