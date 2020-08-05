رياضة | تشيلسي يستهدف ضم ريجيلون من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يستهدف ضم ريجيلون من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اليوم أن نادى تشيلسي الإنجليزي يستهدف ضم اللاعب الشاب ريجيلون خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من صفوف نظيره نادى ريال مدريد الإسباني بأمر من المدرب فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز.

‏وقالت شبكة ESPN العالمية ان اللاعب الاسباني الشاب سيرجي ريجيلون يجري محادثات للانضمام إلى صفوف نادى تشلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية و قد وصلت مرحلة متقدمة بالفعل هذا الأسبوع.

وأضافت الشبكة العالمية‏ ان ادارة نادى تشلسي تفاوض حاليا نادى ريال مدريد على إستعارة اللاعب الشاب او ضمه بشكل مباشر خلال هذا الصيف مقابل مبلغ قدره 25 مليون جنيه إسترليني بعد ما قدم اللاعب موسم هائل مع إشبيلية هذا الموسم.

يذكر أن ريجيلون قد لعب هذا الموسم معارا من صفوف نادى ريال مدريد الإسباني الي إشبيلية واستطاع أن يتألق بقوة ويجذب له أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري.