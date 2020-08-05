انت الان تتابع يويفا يبحث توزيع العائدات على الأندية المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي قبل النهائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه يبحث حاليا مسألة توزيع العائدات على الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، والتي قد تواجه تراجعا في الدخل في ظل تغيير نظام البطولتين لاستكمال الأدوار المتبقية بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وذكر (يويفا) أنه ينظر في الأمر لكنه أشار إلى عدم وجود تقييم نهائي متوقعا حدوث تأثير محدود على الأندية في عملية التوزيع.

ومن الممكن أن يحقق (يويفا) عائدات أقل من شركائه خاصة وأن كلا البطولتين (دوري الأبطال والدوري الأوروبي) سيتم إقامتهما من خلال مباراة واحدة في دور الثمانية ابتداء من الاسبوع المقبل، وذلك من خلال بطولتين مصغرتين في البرتغال وألمانيا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وتقام المنافسات عادة من خلال مباراتي ذهاب وإياب، فيما عدا المباراة النهائية.

ويخطط الاتحاد الأوروبي لتوزيع مبلغ 55ر2 مليار يورو (3 مليار دولار) على الأندية في كلا البطولتين لموسم 2020/2019، مع تخصيص مبلغ 04ر2 مليار دولار للأندية المشاركة في دوري الأبطال.