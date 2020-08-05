فيديو.. هكذا قاد محمد زيدان الفراعنة لترويض أسود الكاميرون عام 2008

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد محمد زيدان مهاجم المنتخب الوطنى الأسبق الفراعن لفوز تاريخى على أسود الكاميرون بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاحية المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية عام 2008 التى أقيمت بغانا .
وأحرز محمد زيدان هدفين فى الشباك الكاميرونية في الدقيقتين 17 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لتتقدم مصر 3-صفر في نهاية الشوط بعد أن وضع حسني عبد ربه الفراعنة في المقدمة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 14 ، وعزز عبد ربه انتصار مصر بإحرازه الهدف الرابع من تسديدة قوية في الدقيقة 82 من اللقاء الذي أقيم في كوماسي ، بينما سجل صامويل إيتو هدفي الكاميرون وجاء الأول من ضربة رأس لكرة عرضية بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يحرز هدفه الثاني من ركلة جزاء
واعتلت منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعدما حقق أكبر انتصار له في تاريخ مواجهاته مع الكاميرون ، وواصلت نتائجها الرائعة باحتلال صدارة المجموعة ثم المضى قدما حتى الوصول للمباراة النهائية والفوز على الكاميرون فى النهائى بهدف مقابل للاشئ وتحقق اللقب للمرة الثانية على التوالى .
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