شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هكذا قاد محمد زيدان الفراعنة لترويض أسود الكاميرون عام 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد محمد زيدان مهاجم المنتخب الوطنى الأسبق الفراعن لفوز تاريخى على أسود الكاميرون بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاحية المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية عام 2008 التى أقيمت بغانا .

وأحرز محمد زيدان هدفين فى الشباك الكاميرونية في الدقيقتين 17 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لتتقدم مصر 3-صفر في نهاية الشوط بعد أن وضع حسني عبد ربه الفراعنة في المقدمة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 14 ، وعزز عبد ربه انتصار مصر بإحرازه الهدف الرابع من تسديدة قوية في الدقيقة 82 من اللقاء الذي أقيم في كوماسي ، بينما سجل صامويل إيتو هدفي الكاميرون وجاء الأول من ضربة رأس لكرة عرضية بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يحرز هدفه الثاني من ركلة جزاء

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واعتلت منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعدما حقق أكبر انتصار له في تاريخ مواجهاته مع الكاميرون ، وواصلت نتائجها الرائعة باحتلال صدارة المجموعة ثم المضى قدما حتى الوصول للمباراة النهائية والفوز على الكاميرون فى النهائى بهدف مقابل للاشئ وتحقق اللقب للمرة الثانية على التوالى .