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الدوري الألماني جاهز لعودة الجماهير للمدرجات إذا وافقت السلطات

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كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني في مؤتمر يوم 16 مارس 2020

قالت رابطة دوري الدرجتين الأولى والثانية الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء إنها استعدت للسماح بعودة الجماهير للملاعب الموسم المقبل إذا منحت السلطات السياسية في البلاد الضوء الأخضر في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري إن إمكانية عودة الجماهير للملاعب تعتمد فقط على قرار القادة السياسيين.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الصحة في الولايات الألمانية الأسبوع المقبل.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الألماني في 18 سبتمبر أيلول المقبل.

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