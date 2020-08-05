شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: تركي اّل الشيخ يحب الأهلي أكثر من مسؤوليه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام عاشور، قائد فريق النادي الأهلي السابق، أن هناك حملة ممنهجة تقوم ضده خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عاشور في تصريحات تليفزيونية:«كنت مثالاً للالتزام على مدار 16 عاماً داخل الأهلي، ولكن اندهشت من هجوم الجميع ضدي عندما أشادت بتركي اّل الشيخ ووجهت له الشكر عقب ابلاغي بأن طلباتي أوامر».
وواصل:«تركي اّل الشيخ يحب النادي الأهلي وجماهيره ربما أكثر من مسئوليه».
وأنهى عاشور تصريحاته مؤكداً أن الأهلب سيظل بيته الدائم وسيظل تربطه علاقة وطيدة بالنادي وجماهيره، مشيراً إلى أن علاقته انتهت بالمسئولين الحاليين بالنادي.
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