شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح تعليقا عن انفجار مرفأ بيروت: صلوا من أجل لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تعاطفه مع دولة لبنان العربية، بعد تعرض العاصمة بيروت لانفجار عنيف أمس الثلاثاء.

ونشر محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، صورة تحمل علم لبنان، وكُتب عليها: «صلوا من أجل لبنان».

وكان الانفاجار قد أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، إلى جانب ‏خسائر مادية فادحة.

ويقضي محمد صلاح أجازته في دبي بالامارات خلال الأيام الحالية.‎

View this post on Instagram View this post on Instagram 💔💔 A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Aug 4, 2020 at 1:23pm PDT Advertisements A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Aug 4, 2020 at 1:23pm PDT