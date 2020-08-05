شكرا لقرائتكم خبر عن ألمريا يحتفل بعيد ميلاد تركي اّل الشيخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص نادي ألميريا الإسباني على الاحتفال بعيد ميلاد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك النادي، والذي أكمل عامه التاسع والثلاثين. ونشر تركي آل الشيخ فيديو احتفال ألميريا بعيد ميلاده التاسع والثلاثين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث حرص النادي الإسباني على إحضار تورتة على شكل أسد وأخرى تحمل صورة مالك النادي والشمعة رقم 39. وعلق تركي اّل الشيخ على مقطع الفيديو الخاص بالاحتفال:«شكرا» وتعرض اّل الشيخ لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث سافر إلى نيويورك في رحلة علاج مفاجئة Advertisements الوضع في مصر

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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