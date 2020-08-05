شكرا لقرائتكم كهربا وصالح جمعة يستقبلان انطلاق الدوري بشعار "لو بطلنا نحلم نموت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحت شعار "لو بطلنا نحلم نموت" يستقبل الثنائى محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة نجما النادى الاهلى عودة بطولة الدوري بعد تجميد دام أربعة شهور بأحلام الأصدقاء التي اتفقت في مضمونها على سعيهم للتخلص من دوامة الإيقاف التي طاردتهم في الفترات السابقة ، وعلى أنغام "صاحب جدع كل ما احتاجه ميتأخرش" يعيش الثنائى صالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا نجما الأهلى علاقة صداقة قوية منذ انضمام الأخير إلى القلعة الحمراء ، كهربا وصالح لايفترقان خارج وداخل الملعب ، يقضى الثنائى أوقاتهم معاً فكان صالح ضيفاً دائماً على مائدة كهربا في رمضان الماضى ، وكان كهربا عنصر أساسى في رحلات صالح الصيفية

وتشارك الثنائى لحظات التدريب في الجيم طوال العزل المنزلى وحينما عفى السويسرى رينيه فايلر عن صالح كان كهربا هو الأكثر فرحاً والأكثر دعماً لصديقه في التدريبات وهو الأمر الذى لاحظه الكثيرون في تدريبات الأهلى ودفعهم لتمنى علاقة صداقة مثل التي تجمع صالح وكهربا.

وبعد أن تم تخفيض عقوبته من اتحاد الكرة بالإيقاف ثمانية مباريات بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المحلى يحلم كهربا بتخفيض العقوبة مجدداً ونهاية الإيقاف ليعود للتألق بالقميص الأحمر

ويبحث مسئولو النادي الأهلي عن أدلة تبرئة جديدة تمهيدًا لإرسال التماس للجنة التظلمات باتحاد الكرة لطلب تخفيف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الفريق، والذي تعرض للإيقاف لمدة 10 مباريات مر منهم مباراتين فقط، على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والذي أقيم في الإمارات مؤخرًا وحسمه الفريق الأبيض لصالحه بضربات الترجيح.

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وعاقب اتحاد الكرة كهربا بالإيقاف حتى نهاية الموسم قبل أن يتم تخفيف العقوبة لـ10 مباريات من قبل لجنة الالتماس، إلا أن الأخيرة أكدت أن هناك أمكانية لتخفيف العقوبة من جديد حال تقدم الأهلي بالتماس يحمل أدلة جديدة تبرء اللاعب، وهو ما تسعى إدارة الأهلي لايجاده في الوقت الحالي، وذلك بالتعاون مع الإدارة القانونية بالنادي، خاصة بعد أن ظهر اللاعب بشكل رائع بودية سموحة والتي نجح فيها في احراز هدفين وصناعة هدف من أصل 4 أهداف أحرزهم الفريق الأحمر في شباك النادي السكندري.

من جانبه أكد عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات أن عقوبة كهربا جاءت مُحددة بالمباريات تجنباً لالغاء الموسم وبالتالي لن يتم عقاب اللاعب على تشويه صورة مصر في الخارج بعد الأفعال التي أظهرها في لقاء السوبر، معلقاً :" كهربا موقوف 10 مباريات مع أي فريق في الدوري وليس الأهلي فقط، ولو خرج إعارة لأي فريق سيتم فرضها العقوبة أيضًا ولن تسقط".

وعلى نفس الوتيرة يحلم صالح جمعة بالعودة للظهور في مباريات الاهلى بعدما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعب فرصة جديدة لمدة 60 يومًا رغم أن إدارة النادي عبر أمير توفيق مدير التعاقدات كانت قد بدأت رحلة البحث عن عروض محلية وخارجية للتخلص من صالح جمعة إلا أن الأمور تغيّرت في الفترة الأخيرة بعدما أعلن المدير الفني أن صالح جمعة لديه فرصة كُبرى للبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل إذا استغل الفرصة التى حصل عليها مؤخراً بالاجتهاد والتركيز لمدة شهرين وبعدها سيكون من حقه المشاركة في المباريات، ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

واستعان فايلر بالتقارير المقدمة من أخصائى التأهيل واستشارى التغذية من أجل الحديث مع صالج جمعة عن حاجته لوقت إضافى للدخول فى حساباته الفنية تدريجيًا، وأكد فايلر لصالح جمعة أنه ينتظر منه الكثير فى المرحلة المقبلة، خاصة بعدما أكدت التقارير الُمقدمة له على الصعيدين البدنى والغذائى حاجته لمزيد من التدريبات الإضافية فى الجيم والملعب من أجل إنقاص وزنه واستعادة «فورمة» المباريات، واعترف فايلر للاعب الأهلى بأنه لن يكون فى حساباته خلالها، وهو ما تقبله اللاعب وأكد أنه سيكون تحت أمر الجهاز الفنى من أجل العودة بشكل تدريجى لحساباته الفترة المقبلة.