شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل ضم المحمدي وتراوري للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الأهلي بشكل نهائي على تأجيل صفقتي باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلي والبوركينابي ايريك تراوري مهاجم بيراميدز للموسم المقبل وغلق ملف ضمهما خلال الميركاتو الصيفي القادم، ويعد باهر المحمدى من أبرز المطلوبين داخل النادى الأهلى فى الموسمين الأخيرين، إلا أن رغبة الإدارة الحمراء قوبلت بالرفض من قبل إدارة الإسماعيلي طوال الفترة الماضية رغم عودة المياه لمجاريها بين إدارة الناديين منذ إبرام صفقة محمود متولى فى الموسم الماضى والتى عقد الطرفان على هامشها بروتوكول تعاون.

واتفق مسئولو الإسماعيلى مع نظرائهم فى الأهلى على تأجيل إتمام صفقة باهر المحمدى، فى ظل وجود رفض داخل الشارع الإسماعيلاوى لرحيل قائد الدراويش هذا الموسم وبالتحديد للنادى الأهلي، وطلب مسئولو الإسماعيلى من الأهلى تأجيل صفقة بيع باهر للموسم المقبل، على أن يتم اعارته خارجياً لمدة موسم على أن يعود بعدها لصفوف الأهلي، أو يتم بيعه خارجياً ويقوم الأهلى بشرائه بعد ذلك على طريقة المُحلل.

ولا يختلف وضع تراوري عن المحمدي حيث يجد الأهلي صعوبة في التعاقد معه بسبب عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين على قوة الفريق في الوقت الحالي وعددهم 6 وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والسنغالي اليو بادجي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والمالي اليو ديانج، حيث من المقرر أن يتم قيد 5 منهم فقط في الموسم الجديد، وحصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، وتحدث تراورى مع إدارة بيراميدز عن رغبته في الرحيل للأهلي إلا أن اللاعب تلقى رفضًا صريحًا علي طلبه، مؤكدين له أنه لن يرحل في الموسم الجديد مهما كانت المغريات المالية وأن رحيله سيتأجل موسم آخر على أقل تقدير بشرط أن يساهم في حصد فريقه لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.