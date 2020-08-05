شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعين 3 مراقبين لمباراة الزمالك والمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي تعيين 3 مراقبين في مباراة الزمالك أمام المصري المقرر لها غدا الخميس في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ14 للدوري علي رأسهم مراقب طبي ومراقب مسابقات ومراقب أمني وتم منح تعليمات للمراقب الطبي باتخاذ جميع الإجراءات الطبية والوقائية بحزم وصرامة مع الفريقين والمتواجدين في ملعب المباراة بسبب فيروس كورونا.

أكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم التنبيه علي الأندية بالالتزام بالاجراءات الطبية ومنها نزول الفريقين لارض الملعب من الاتوبيس مباشرة وعدم التوجه لغرف خلع الملابس الي جانب الالتزام بمسافة الامان بين كل لاعب واخر وعدم المصافحة والغاء الوقوف لالتقاط الصور التذكارية والسلام الوطني والنزول للملعب مباشرة وكتابة تقرير عن اي فريق يخالف التعليمات لتغريمه ماليا خلال الفترة المقبلة خيث يدرس مسئولو اتحاد الكرة وضع لائحة مخالفات مالية علي أي فريق يخالف التعليمات الطبية.

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وتفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة بين الحكم محمد عمر و محمد معروف لإدارة مباراة الزمالك والمصري المقرر لها يوم الخميس المقبل.