رياضة | كيف سيلعب فيران توريس تحت قيادة بيب جوارديولا بالموسم المقبل؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيف سيلعب فيران توريس تحت قيادة بيب جوارديولا بالموسم المقبل؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقده مع اللاعب الشاب فيران توريس قادما من نادي فالنسيا الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووقع فيران توريس مع مانشستر سيتي على عقد لمدة 5 سنوات حتى موسم 2025.

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وحرص بيب جوارديولا على التعاقد مع توريس من أجل تعويض بديل ليروى ساني الذي رحل إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني في الفترة الأخيرة.

وسيلعب توريس مع بيب في الموسم المقبل بمركز الجناح الأيسر وهو مركز ليروى ساني، ويجيد أيضاً صاحب الـ20 عاما اللعب في مركز صانع الألعاب بوسط الملعب.

ويعتبر لاعب مانشستر سيتي الجديد "چوكر" بالنسبة للمدرب الإسباني لتعدد المراكز الذي يجيد اللعب بها، ولكن المركز الاصلي له مع فريقه السابق فالنسيا هو الجناح الأيسر.