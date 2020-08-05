رياضة | موعد مباراة ليفربول وآرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وآرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية والعالمية هذا الشهر مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره فريق أرسنال فى نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم 29 أغسطس الجاري على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن وسوف تذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث البطولات الإنجليزية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشارك نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فى المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والذي فاز بيها هذا الموسم بعد غياب دام 30 عاما.

بينما يشارك نادى أرسنال فى المباراة بصفته حامل لقب بطولة كأس الاتحاد الانجليزي حيث فاز على نظيره تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.