رياضة | نجم الزمالك السابق: لا ألوم حسن شحاته على عدم ضمي للمنتخب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: لا ألوم حسن شحاته على عدم ضمي للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، على عدم تواجده مع المنتخب الوطني فترة تواجد حسن شحاته على رأس القيادة الفنية للفراعنة رغم تألقه بشكل لافت في هذا الوقت رفقة القلعة البيضاء.

وأكد حمزة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج"أوضة لبس"، أنه يلتمس العذر بشكل كامل لحسن شحاته في ذلك الوقت، نظرًا لأنه كان يعتقد ان جمال حمزة لن يقبل بالجلوس على دكة البدلاء.

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وأضاف، " حسن شحاته كان لديه اعتقاد بأنني سأثير المشاكل حال عدم مشاركتي أساسيا خلال مجريات اللقاء، لكن الوضع مختلف بشكل كبير في المنتخب الوطني عن الأندية".

وواصل، "حازم إمام أحرف لاعب شاهدته في حياتي، بل هو الأحرف في تاريخ مصر، حتى أنه أحرف مني شخصيا، نجحت في تكوين هجوم قوي معه هو وحسام حسن ،ونجحنا في تحقيق العديد من البطولات".

واختتم، " هدفي في حرس الحدود، هو الاجمل في مسيرتي، لأنه جاء بعد تشميسة مدافع الفريق العسكري، ووضعتها بطريقة جمالية".