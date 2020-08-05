رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مواجهة الهلال والنصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مواجهة الهلال والنصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على مواجهات أمس الثلاثاء، في الجولة 23 من عمر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

استطاع عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي في رفع رصيده إلى 14 هدف في المركز الثالث في جدول الترتيب، وذلك بعدما سجل هدفًا أمام الحزم في فوز فريقه الكبير برباعية مقابل هدفين.

وعلى الجانب الآخر تساوى السومة مع بافيتيمبي جوميز نجم الهلال برصيد 14 هدف في ترتيب هدافي الدوري السعودي.

ويجلس عبد الرزاق حمد الله صدارة الترتيب الدوري السعودي برصيد 18 هدف، بفارق 4 أهداف عن السومة وجوميز.

ترتيب هدافي الدوري السعودي كالآتي:-

1- عبد الرزاق حمد الله 18 هدفاً

2- بافيتيمبي جوميز 14 هدفاً

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3- عمر السومة “الأهلي هدفاً

4- يوسف نياكاتي 12 هدفاً

5- روماريو ريكاردو دا سيلفا 12 هدفاً

6- كارلوس إدواردو 11 هدفاً

7-كارلوس ستراندبيرغ 10 أهداف

8-سعد بقير 9 اهداف

9-أنسيلمو دي مورايس 8 أهداف

10- اندريا ماستينور 8 أهداف