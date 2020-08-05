شكرا لقرائتكم الجهاز الفني للمقاولون العرب يرفض منح الذئاب إجازة عقب مواجهة الطلائع الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، منح لاعبي الفريق إجازة عقب مواجهة الطلائع الودية أمس الثلاثاء، وذلك استعداداً للتجربة الودية الأخيرة أمام وادي دجلة والتي تقام غداً الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، قبل استئناف مباريات الدوري العام، المقرر عودته غداً بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

في سياق مختلف، أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الهدف الأساسى للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

وأضاف عبد الغنى، صعّدنا عدداً من الناشئين وسنمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين فى مباراة الطلائع الودية من أجل الاطمئنان عليهم، لم نلعب بالتشكيل الأساسى بشكل كامل لأننا نريد تجهيز الجميع عن طريق منح الفرصة فى الوديات، وذلك لتعويض أى نقص يتعرض له الفريق فى حال إصابة أى لاعب.

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واصل مدرب المقاولون، أن ضربة البداية للذئاب بعد استئناف الدورى ستكون فى 13 أغسطس أمام سموحة، وهو ما أتاح للفريق فرصة خوض مباراة أمام وادى دجلة كآخر الوديات قبل استئناف المسابقة المحلية.

وكان علاء عبد الغني قد أعلن عن سلبية المسحة السابعة للكشف عن كورونا والتى خضع لها 50 فرداً بين لاعبين وجهاز فنى وأكد عبد الغنى فى تصريحات خاصة أن النادى كان قد أجرى المسحة لعدد أكبر هذه المرة بعد ظهور حالة إيجابية خلال المسحة السادسة والتى تم عزلها بمعرفة طبيب الفريق للخضوع للبروتوكول الطبى الذى أقرته اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.