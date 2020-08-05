شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عودة نشاط للسلة بانطلاق قبل نهائى بطولة الجمهورية للأنسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح اليوم اتحاد كرة السلة عودة النشاط الرياضى ، بانطلاق منافسات الدور قبل النهائي من بطولة الجمهورية تحت 18 سنة انسات، على مستوى المجموعات الثلاثة، حيث يلتقى مصر للتأمين مع الزمالك، والصيد مع الشمس في المجموعة الأولى وتقام المباريات على ملاعب نادى البنك الاهلى.

وفى المجموعة الثانية يلتقى الزهور مع هليوبوليس، والجزيرة مع البنك الأهلى على ملاعب نادى الصيد بالدقى ،وعلى مستوى المجموعة الثالثة فيلتقى سموحة مع جزيرة الورد، وسبورتنج مع الاهلى بنادى ماتركس طنطا.

وأكدت لجنة المسابقات على بعض نقاط بشأن المباريات المتبقية من البطولة وهي:

• يصعد الاول والثاني الى الدور النهائى.

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• لن يسمح بدخول المباريات لغير اللاعبات والجهاز الفني فقط وغير مسموح بدخول اولياء الامور او الجمهور.

• علي كل نادي الالتزام بالاجراءات الاحترازيه الصادرة من وزارة الشباب والرياضه والاتحاد المصرى لكرة السلة.

• تقام الدورة النهائيه للفرق من الاول الي السادس بالقاهرة في الفترة من 10 الي 15/8/202 ويحدد الملعب فيما بعد

يدخل منتخب كرة السلة للناشئين تحت 17 سنة معسكرا مغلقا يوم 17 أغسطس المقبل بالمركز الأولمبى بالمعادى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للمهارات التى تستضيفها مصر نهاية أغسطس بالمركز الأولمبى أيضا، ومن المقرر أن ينطلق المعسكر عقب انتهاء منافسات بطولة الجمهورية التي تختتم يوم 15 أغسطس.

ودخل منتخب ناشئى السلة في معسكر مفتوح بالأسكندرية و القاهرة ، الذى يقام على جزأين الأول بالإسكندرية والثانى بالقاهرة، ويقام معسكر الإسكندرية بنادى سبورتنج لمنتخب الناشئين، بينما معسكر القاهرة فيستضيفه نادى السكة بالنسبة للبنات، وقد خضع اللاعبون لتحاليل صورة دم كاملة قبل بدء المعسكر الذى انطلق صباحا للأولاد ومساءً ينطلق للبنات.