أحمد حجازي: محمد صلاح فخر لكل المصريين

أكد أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميش الإنجليزي، أن محمد صلاح فخر لكل المصريين ويقدم نموذجاً جيداً لكافة اللاعبين المصريين والعرب في الدوري الإنجليزي.
وقال حجازي خلال تصريحات عبر قناة إمبي سي مصر: "محمد صلاح فخر لكل المصريين، وهو نموذج محترم للاعبين المصريين والعرب".
كما أشاد حجازي بالثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي لاعباأستون فيلا، حيث ٌأكد أنهما يقدمان مستويات رائعة وساهما في بقاء النادي في الدوري الإنجليزي.
يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما قاد الريدز في الموسم السابق للتتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.
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