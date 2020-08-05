أحمد حجازي يعلق على صعود وست بروميتش للبريميرليج ومستقبله مع الفريق

تحدث أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش، عن صعود فريقه إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

وصعد وست بروميتش إلى مسابقة البريميرليج بعدما أنهى التشامبيونشيب في المركز الثاني في الموسم المنقضي.

وقال حجازي خلال تصريحات تليفزيونية

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عبر قناة إم بي سي مصر، " أي لاعب في العالم يرغب في اللعب في الدوري الإنجليزي، واستطعنا الصعود بالرغم من صعوبة مسابقة التشامبيونشيب".

وعن مستقبله مع وست بروميتش في الفترة المقبلة، أكد حجازي " أمتلك عقد مع النادي لمدة عامين، وإدارة النادي لم تتواصل معي بشأن رحيلي في الفترة المقبلة".

وارتبط اسم أحمد حجازي برغبة النادي الأهلي في الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة بهدف تدعيم خد الدفاع للقلعة الحمراء.