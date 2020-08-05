تحدث أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش، عن صعود فريقه إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.
وصعد وست بروميتش إلى مسابقة البريميرليج بعدما أنهى التشامبيونشيب في المركز الثاني في الموسم المنقضي.
وقال حجازي خلال تصريحات تليفزيونية
وعن مستقبله مع وست بروميتش في الفترة المقبلة، أكد حجازي " أمتلك عقد مع النادي لمدة عامين، وإدارة النادي لم تتواصل معي بشأن رحيلي في الفترة المقبلة".
وارتبط اسم أحمد حجازي برغبة النادي الأهلي في الحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة بهدف تدعيم خد الدفاع للقلعة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حجازي يعلق على صعود وست بروميتش للبريميرليج ومستقبله مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.