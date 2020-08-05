إيميل هيسكي: أتذكر هدف عمرو زكي الرائع أمام ليفربول

أشاد إيميل هيسكي مهاجم منتخب إنجلترا السابق، بإمكانيات عمرو زكي مهاجم منتخب مصر ونادي ويجان الإنجليزي السابق. وقال هيسكي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "أتذكر هدف عمرو زكي أمام سبورتس: "أتذكر هدف عمرو زكي أمام ليفربول ، لقد كان هدفًا رائعاً للغاية". وأضاف "عمرو زكي مهاجم قوي وسريع للغاية، Advertisements وسجل هدفا رائعا للغاية أمام ليفربول". وسجل هدفا رائعا للغاية أمام ليفربول". وأردف "الفترة التي تواجد فيها في الدوري الإنجليزي كان جيداً للغاية". وتابع "أتذكر عمرو زكي جيدا، فحينما حضر لويجان، تعجبنا من تواجده في الدوري الإنجليزي، لكنه أثبت أنه لاعب رائع".

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