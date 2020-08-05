رياضة | فيديو.. ريال مدريد يوجه رسالة للأهلي في ذكرى مباراة القرن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيديو.. ريال مدريد يوجه رسالة للأهلي في ذكرى مباراة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني وأسطورة الكرة الإسبانية، عن العلاقة الوطيدة بين ناديه والنادي الأهلي في ذكرى مباراة الاحتفال بلقب نادي القرن.

وفاز الأهلي على ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف سجله النيجيري صنداي إيبيجي يوم ٤ أغسطس عام ٢٠٠١ على ستاد القاهرة الدولي.

وقال بوتراجينيو في رسالة مصورة بثتها قناة الأهلي :"أتذكر المباراة التي لعبناها في القاهرة قبل 19 عامًا.. لقد حظينا باستقبال مميز ومعاملة رائعة في إقامتنا".

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وأضاف أسطورة ريال مدريد :"لقد كان من دواعي سرورنا أن نلعب أمام النادي الأهلي هذا النادي الراقي، هذه المباراة منحتنا فرصة رائعة لبناء التعاون بين الناديين (الأهلي وريال مدريد)".

وتابع بوتراجينيو :"وبعد 19 عامًا مازلنا نحرص على تقوية هذه العلاقة الرائعة وهذا أمر نفخر به.. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح".