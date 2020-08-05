رياضة | موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة العربية والسعودية تحديدًا على موعد من نوع خاص عندنا يلتقي الهلال والنصر مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويسعي الزعيم الهلالي للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته للدوري السعودي، فيما يأمل النصر في اقتناص الفوز لتقليل فارق النقاط مع الهلال.

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وتشهد الجولة الـ23 مواجهة نارية بين الهلال وغريمه الأزلي النصر في كلاسيكو الكرة السعودية، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

وستذاع المباراة عبر قناة ksa sport، السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، وهزم في مباراة واحدة، وأحرز لاعبيه 51 هدفا، وتلقت شباكه 18 هدفا، فيما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.