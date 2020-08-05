رياضة | مجدي عبد الغني: الدوري المصري لن يستكمل هذا الموسم!

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني: الدوري المصري لن يستكمل هذا الموسم! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب دام لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا بمواجهة قوية بين الزمالك والمصري يوم الخميس القادم.

وأكد مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن جدول مباريات الدوري سيواجه أزمة بسبب مشاركات الأندية المصرية فى البطولة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "من الصعب استكمال بطولة الدوري بهذا الشكل، واتحاد الكرة لم يضع مواعيد المباريات كاملة وهذا يثير الشكوك حول استكمال البطولة بشكل منظم".

وأضاف: "سيكون على اتحاد الكرة أن يؤجل مباريات للأهلي والزمالك وبيراميدز بسبب مشاركتهم فى البطولات الأفريقية وهذا سوف يسبب أزمة فى جدول الدوري".