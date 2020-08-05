رياضة | هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية فرنسية عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل على الرغم من العقد الممتد لرونالدو مع السيدة العجوز حتى عام 2022.

وأفادت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية بأن كريستيانو رونالدو منزعجًا جدًا من آداء يوفنتوس في الموسم الحالي، حيث لم يقدم الفريق الإيطالي كرة قدم جيدة تحت قيادة الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني للفريق عل الرغم من تتويجه بلقب الدوري.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان تمكن من التعامل مع رحيل الدون البرتغالي رونالدو وحقق لقب الدورى الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه مع وصول الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الموعود به في صيف عام 2021 لن يكون هناك مكان لرونالدو في تشكيلة ريال مدريد لذلك سيتعين عليه أن يبحث عن نادي آخر إذا أراد الرحيل عن يوفنتوس.