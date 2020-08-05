رياضة | بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يصر على ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك نادي بايرن ميونخ بضم نجم فريق برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم رفض النادي الكتالوني لعرض مبدئي لضم اللاعب.

ووفقًا لما ورد بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيدري لاعب برشلونة، جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا بأسلوب لعبه المميز إلى جانب شخصيته، وفي مقدمتها بايرن ميونخ.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن اتصلوا بإريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، لضم بيدري على سبيل الإعارة، لكن الرد جاء بالرفض.

وأكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، اتصل شخصيًا بجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لطلب ضم بيدري على سبيل الإعارة، إلا أن الرد جاء بالرفض أيضًا.

وقالت موندو ديبورتيفو إن بايرن عاد للمفاوضات بشأن بيدري، حيث استفسر من برشلونة عن الأموال المطلوبة لضمه نهائياً