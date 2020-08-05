رياضة | مبادرة تضامن مع أسرة"عظيما" شهيد الرياضة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مبادرة تضامن مع أسرة"عظيما" شهيد الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن محمود ابراهيم المدير الفني لفريق نادي قنا الحالي ونادي الجونة والنصر للتعدين السابق، مبادرة خيرية للوقوف بجانب أسرة الشهيد مصطفى عبد العظيم "عظيما" الظهير الأيسر لفريق بني سويف السابق ونادي النصر للتعدين الحالي.

وقال إبراهيم في تصريح لـ "الخليج 365 الرياضى" إن المبادرة تهدف لمطالبة أندية بني سويف والجونة والتعدين للوقوف بجانب أسرة اللاعب، بتحديد مرتب شهري لمساعدة الأسرة على مصاريف الحيا، لاسيما وانه لايوجد مصدر رزق لهم.

وأضاف ابراهيم ان فكرة المبادرة اعلنت عنها لعدد كبير من الرياضيين والجميع على استعداد لمساعدة الأسرة ولكن لابد من تحديد مرتب شهري لأسرة الشهيد، لأنني على علم بظروف اللاعب وأسرته.

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وتوفى اليوم الثلاثاء مصطفى محمد عبد العظيم، لاعب بنى سويف السابق، وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر للتعدين.

ولفظ اللاعب أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للغرق فى البحر اليوسفى ببنى سويف، حيث كان اللاعب من الأعمدة الأساسية لفريق النصر للتعدين خلال المواسم الثلاثة الماضية، وكان يمتاز بحسن الخلق.

وسبق ل"عظيما" اللعب للعديدمن أندية القسم الثاني، والتي بدأها بالانضمام لمغاغة، ثم بني سويف، ثم الانتقال للجنة عن طريق محمود ابراهيم مدرب الفريق في ذلك الوقت، والذي اصطحبه معه لنادي النصر للتعدين، الذي استمر معه حتى وافته المنية.

