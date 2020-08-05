شكرا لقرائتكم اتحاد السله يستأنف نشاطه اليوم بانطلاق منافسات دور قبل النهائي تحت 18 سنة انسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتتح اليوم اتحاد كرة السلة عودة النشاط الرياضى، بانطلاق منافسات الدور قبل النهائي من بطولة الجمهورية تحت 18 سنة انسات ،على مستوى الجموعات الثلاثة ، حيث يلتقى مصر للتأمين مع الزمالك ، و الصيد مع الشمس في المجموعة الأولى وتقام المباريات على ملاعب نادى البنك الاهلى

وفى المجموعة الثانية يلتقى الزهور مع هليوبوليس ، و الجزيرة مع البنك الأهلى على ملاعب نادى الصيد بالدقى ،وعلى مستوى المجموعة الثالثة فيلتقى سموحة مع جزيرة الورد ، و سبورتنج مع الاهلى بنادى ماتركس طنطا

وأكدت لجنة المسابقات على بعض نقاط بشأن المباريات المتبقية من البطولة وهي:

• يصعد الاول والثاني الى الدور النهائى.

• لن يسمح بدخول المباريات لغير اللاعبات والجهاز الفني فقط وغير مسموح بدخول اولياء الامور او الجمهور.

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• علي كل نادي الالتزام بالاجراءات الاحترازيه الصادرة من وزارة الشباب والرياضه والاتحاد المصرى لكرة السلة.

• تقام الدورة النهائيه للفرق من الاول الي السادس بالقاهرة في الفترة من 10 الي 15/8/202 ويحدد الملعب فيما بعد

يدخل منتخب كرة السلة للناشئين تحت 17 سنة معسكرا مغلقا يوم 17 أغسطس المقبل بالمركز الأولمبى بالمعادى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للمهارات التى تستضيفها مصر نهاية أغسطس بالمركز الأولمبى أيضا، ومن المقرر أن ينطلق المعسكر عقب انتهاء منافسات بطولة الجمهورية التي تختتم يوم 15 أغسطس.

ودخل منتخب ناشئى السلة في معسكر مفتوح بالأسكندرية و القاهرة ، الذى يقام على جزأين الأول بالإسكندرية والثانى بالقاهرة، ويقام معسكر الإسكندرية بنادى سبورتنج لمنتخب الناشئين، بينما معسكر القاهرة فيستضيفه نادى السكة بالنسبة للبنات، وقد خضع اللاعبون لتحاليل صورة دم كاملة قبل بدء المعسكر الذى انطلق صباحا للأولاد ومساءً ينطلق للبنات