شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يواجه سموحة في البروفة النهائية لاستئناف مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق طنطا نظيره سموحة السكندرى اليوم الأربعاء في مباراة ودية تجمعهما بمقر النادى السكندرى ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم .

ويلاقى فريق طنطا نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى الممتاز يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب الدفاع الجوى ويحتل أبناء السيد البدوى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

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ومن جانب أخر واصل فريق بيراميدز أداء تدريباته استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، حيث أدى الفريق مرانه اليوم الأحد، تحت قيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، وذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة نظيره طنطا فى مباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة 19 من منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر استكماله بعدما تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث من المحدد أن تُقام المباراة يوم 10 أغسطس الجارى على استاد الدفاع الجوى.

وخاض بيراميدز، معسكرين استعدادا للدورى بالقاهرة وبرج العرب، ولعب ٤ مواجهات ودية أمام المقاصة وتعادل 2-2، وأمام الزمالك وفاز 1-0، وبذات النتيجة فاز فى الودية الأولى على المصرى، وتعادل 1-1 فى وديته الثانية أمام المصرى ببرج العرب ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل لاعبيه 28 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.