شكرا لقرائتكم خبر عن أندية القسم الثاني تشعل أجواء الغضب في وجه «الخماسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت أجواء الغضب بين أندية القسم الثاني التي انتابها الأمل استئناف دوري القسم الثاني، ضد اللجنة الخماسية بعدما راودهم أمل استئناف المسابقة بمعايير طبية واهتمام من جانب اللجنة حيث أبدت اللجنة استياءها الشديد من تجاهل اللجنة لها، وعدم الالتزام بالبيان المنشور في وقت سابق على المنصات الاعلامية الرسمية لاتحاد الكرة، الخاص باجراء المسحات الطبيه فقد جاء الرابع من أغسطس ولم يشهد تي تحرك من اللجنة الخماسية.

اضطرت بعض الأندية إلى إجراء مسحات طبية للاعبيها وأجهزتها على نفقتها الخاصة، لتبدأ مبكرا في التدريبات مثل نادي المنصورة، والبعض الآخر لا يملك المال من أجل إجراء المسحة على نفقته مثل نادي دمنهور، وينتظر عطف الجبلاية، وسط تجاهل تام من الرد على استفسارات تلك الأندية بشأن موعد المسحة، والمساواة مع ذويها من نفس القسم، أو أندية الدوري الممتاز.

الأوضاع الأن على صفيح ساخن في أندية دوري الدرجة الثانية بل لوح بعضهم بالانسحاب مثل شبان قنا بسبب تمييز اتحاد الكرة للدوري الممتاز وتجاهل حلم الصعود في القسم الثاني.