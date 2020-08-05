شكرا لقرائتكم خبر عن فولهام يفوز على برينتفورد في نهائي «بلاي أوف» ويكمل المتأهلين للبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد نادي فولهام إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» للموسم المقبل، بعد فوزه على برينتفورد بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق فولهام الفوز على نظيره برينتفورد في المباراة النهائية للتصفيات النهائية بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب»، والتي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب ويمبلي.

وكان قد تأهل كل من ليدز يونايتد ووست بروميتش ألبيون إلى منافسات البريميرليج الموسم المقبل، فيما عاد فولهام لمنافسات بريميرليج، بعد هبوطه لبطولة «تشامبيونشيب» الموسم الماضي التي احتل فيها المركز الـ20.