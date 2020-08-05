شكرا لقرائتكم منتخب الإمارات يعسكر في صربيا بظروف استثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير بعثة منتخب الإمارات اليوم الأربعاء، إلى صربيا على متن طائرة خاصة، لبدء المعسكر الخارجي الممتد حتى 23 أغسطس الجاري، في ظل ظروف استثنائية فرضها الواقع العالمي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تأهباً لتحقيق الحلم الإماراتي بالوصول إلى المونديال، والغائب منذ 1990، وذلك من خلال خوض المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وتضم البعثة، 28 لاعباً وهم خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، خالد السناني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، يوسف جابر، خليفة الحمادي، فارس جمعة، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، عبدالله رمضان، أحمد برمان، فابيو دي ليما، بندر الأحبابي، علي صالح، خالد با وزير، خليل إبراهيم، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي وأحمد خليل.

شهد التجمع الثاني للمنتخب الوطني أول من أمس، مشاركة القائمة الكاملة للاعبين المختارين، بعد التغييرات الطفيفة عليها عقب التجمع الأول، والذي كان أيضاً في مدينة العين، إذ تم استدعاء حارس الظفرة خالد السناني، ومدافع الوحدة فارس جمعة، ولاعب وسط الشارقة خالد با وزير، ولاعب وسط الوحدة خليل إبراهيم، بدلاً عن الحارس عادل الحوسني، والمدافع محمد مرزوق، ولاعب الوسط علي سالمين، بداعي الإصابة وحاجتهم للراحة والعلاج، وكايو كانيدو، الذي ينتظر نتيجة المسحة الثانية، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وأدى «الأبيض» أولى حصصه التدريبية في ستاد هزاع بن زايد، تحت قيادة المدير الفني الكولومبي خورخي لويس.

وتنتظر منتخبنا الوطني مهمة ليست سهلة في المباريات الأربع المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة، رغم أن ثلاث مباريات منها ستقام في الإمارات، إذ يستضيف منتخبنا الوطني نظيره منتخب ماليزيا يوم 8 أكتوبر المقبل، على أن يغادر بعدها إلى جاكرتا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 من الشهر نفسه، فيما يلتقي منتخبا تايلاند وفيتنام يومي 12 و17 نوفمبر القادم في الإمارات.

ويحتل منتخبنا المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن منتخب فيتنام في الصدارة، و3 نقاط عن منتخب ماليزيا في الوصافة، ونقطتين عن منتخب تايلاند في المركز الثالث، وودعت إندونيسيا فرص المنافسة على التأهل، ويقضي نظام البطولة، بتأهل 12 منتخباً إلى نهائيات آسيا، وهي المنتخبات الثماني أصحاب المراكز الأولى في المجموعات، ومعها أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني، والمرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، فيما يتنافس أفضل 24 منتخبا آخر في دور منفصل للتصفيات بحثاً عن 12 مكاناً باقياً في آسيوية الصين عام 2023.