شكرا لقرائتكم مدير العلاقات بريال مدريد: نفخر بعلاقتنا مع الأهلي وسرورنا بمواجهته قبل 19 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني أنه يتذكر المباراة التي لعبها فريقه في القاهرة قبل 19 عاما، لقد حظينا باستقبال مميز ومعاملة رائعة خلال اقامتنا

قال خلال تصريحات مسجلة لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: لقد كان من دواعي سرورنا اللعب أمام الأهلي هذا النادي الراقي وهذه المباراة منحتنا الفرصة لبناء التعاون بين الناديين (الأهلي وريال مدريد).

تابع: وبعد 19 عاما لازلنا نحرص على تقوية هذه العلاقات وهذا أمر نفخر به نتمنى لكم التوفيق والنجاح