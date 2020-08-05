شكرا لقرائتكم مدير العلاقات بريال مدريد: نفخر بعلاقتنا مع الأهلي وسرورنا بمواجهته قبل 19 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني أنه يتذكر المباراة التي لعبها فريقه في القاهرة قبل 19 عاما، لقد حظينا باستقبال مميز ومعاملة رائعة خلال اقامتنا
قال خلال تصريحات مسجلة لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: لقد كان من دواعي سرورنا اللعب أمام الأهلي هذا النادي الراقي وهذه المباراة منحتنا الفرصة لبناء التعاون بين الناديين (الأهلي وريال مدريد).
تابع: وبعد 19 عاما لازلنا نحرص على تقوية هذه العلاقات وهذا أمر نفخر به نتمنى لكم التوفيق والنجاح
كانت هذه تفاصيل خبر مدير العلاقات بريال مدريد: نفخر بعلاقتنا مع الأهلي وسرورنا بمواجهته قبل 19 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.