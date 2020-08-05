شكرا لقرائتكم ضياء السيد: الغيابات لن تؤثر على الزمالك أمام المصري..وطاهر إضافة للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أن طريقة تعامل إدارة الأهلي في ملف التجديد للسويسري رينيه فايلر لمدة موسم واحد غير مُرضية، مشيرا إلى أنه كان لابد من إدارة القلعة الحمراء التجديد للمدرب موسمين لإستكمال المشروع الذي يقدمه مع الفريق خاصة أنه قدم موسم مميز مع الأهلي وإنفرد بصدارة الدوري بفارق كبير .

وأضاف في برنامج ملعب on time، على قناة on time sport1 ،قائلا : التجديد موسم مواحد أمر غير مُبشر للمدرب وكان يجب التمسك بالتجديد له موسمين لضمالن الاستقرار الفني".

ويري أنه كان لابد من استكمال الدوري العام قبل شهر من الان ، وهو موسم استثنائى كان في الإمكان استكمال الدوري قبل 6 أغسطس وقرار الدولة صائب ولن تجد هناك اختلاف كبير في مستوي الأندية بعد عودة الدوري الممتاز.

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كما أكد أن الفرنسي كارتيرون صاحب تصريحات هادئة وصدر للمنافس الاهلى الراحة بتصريحاته بلعبه على المركز الثاني في الدوري العام وفوز الزمالك ببطولتين منحه ثقة وراحة ويلعب على بطولة دوري ابطال افريقيا بكل هدوء وبطولة الدوري بالنسبة له تجهيز للعناصر والتركيز في افريقيا

وتابع ضياء تصريحاته قائلا المصري في مركز غير جيد في ترتيب الدوري ، ولكن الفرص متساوية للجميع للتعويض في الجولات القادمة في الدوري الثاني من الدوري العام ، مضيفا الغيابات لن تؤثر على مستوي الزمالك لأنه يمتلك لاعبين على مستوي عالى وكذلك الناشئين

وواصل حديثه :"طلبت من مسئولي الاهلى عدم اعارة عربي بدر وأن يلعب 5 مباريات في نهاية الموسم ولكن مصطفي شكري لاعب خجول وعليه ان يتحرر ومن الممكن اعارته لانه يحتاج خبرات اكبر ".

وعن المباريات الودية قال كل الأندية استفادت من المباريات التجريبية ، ولكن الزمالك استفاد اكبر من الوديات بسبب تجهيز رباعي الناشئين ، وعلى الاهلى أيضا تجهيز الناشئين والاهتمام بالقطاع أكبر لأن الهولندي كروفر صنع طفرة في ناشئين الأهلي اثناء توليه المهمة ، مؤكدا أن طاهر محمد طاهر سيكون إضافة قوية للنادى الأهلي