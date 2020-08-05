شكرا لقرائتكم طارق سليمان: بطولتي افريقيا 2012 و2013 الأهم في مسيرتي مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الهلي السابق الملعب هو الفيصل في الحكم على أي لاعب داخل الأهلي، ردا على قدرة ابنه أحمد طارق في التعامل مع التحديدات التي سيواجهها بعتبار أن والده لاعب كرة سابق ومدرب سابق بالأهلي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: بطولتي افريقيا 2012 و2013 هم الأهم في سيرتي التدريبية وكانوا صعبين علي وعلى شريف اكرامي للغاية خاصة أن هدف التعادل في مباراة الذهاب بنسخة 2012 كان بسبب خطأ من شريف اكرامي.

تابع: لعبت دورا صعبا مع شريف اكرامي هلال فترة صعبة مع الأهلي لاسيما وأنه تعرض لانتقادات كثيرة في بعض الفترات.

Advertisements

أوضح: محمد الشناوي لم يشارك سوى في 3 مباريات في موسمه الأول بعد العودة بالأهلي بينما شارك شريف إكرامي في 30 مباراة بهذا الموسم وشارك أحمد عادل في مباراة واحدة.

شدد عل أن محمد الشناوي لم يكن أدائه موفقا في موسمه الأول بالأهلي وكان مستواه متباين قبل أن يحصل على الفرصة ويتمسك بها ويصبح ن أهم حراس المرمى في مصر.