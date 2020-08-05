علي درويش: تقنية المراقبة في استاد القاهرة تحاكى ملاعب مونديال 2014 في البرازيل

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جدة - عمرو شويل قال علي درويش، مدير هيئة ستاد القاهرة، أن تقنية المراقبة في استاد القاهرة تحاكى ملاعب مونديال 2014 في البرازيل
وأضاف في برنامج ملعب on time، على قناة on time sport1 ،قائلا : ستاد القاهرة في كامل الجاهزية لاستقبال المباريات، ومسؤولو النادي الأهلي لم يتواصلوا مع هيئة الاستاد من أجل خوض مباراة الإياب مع الوداد المغربي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".
وواصل حديثه "لم يحدث أى مخاطبة لأن ستاد القاهرة من الطبيعي أن يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونتمني إقامة النهائي بينهما فى مصر".
واستكمل مستعدين لحضور الجماهير مع إتخاذ إجراءات التباعد ، و أرضية الإستاد على أعلى مستوى حاليا ولا تعاني من أي مشاكل
وتابع درويش : "ستاد القاهرة جاهز لاستضافة أى مباراة خلال الفترة المقبلة، ونتمني التوفيق لقطبي الكرة المصرية فى بطولة أفريقيا".
كما تقرر أن يكون ستاد القاهرة الدولى، الملعب المستضيف لمباريات الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز، المقرر استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، حيث ستكون المباريات التى سيكون القطبين أصحاب الأرض بها على ستاد القاهرة الدولى وذلك فى بطولة الدورى.
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