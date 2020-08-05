شكرا لقرائتكم حسام عاشور: ما حدث معى حملة ممنهجة.. وتركى آل الشيخ بيحب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام عاشور قائد النادى الأهلى، أنه لم يُسمع له صوت فى تاريخه بالقلعة الحمراء لمدة 16 عاما ماضية، وهذا يعد إعجازا على حد وصفه، مشيراً إلى أنه جلس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وطلب منه اللعب لمدة عامين مقبلين حتى يحقق رقما قياسيا كأكثر لاعب بالعالم يحصد بطولات بعد أن فاز بـ36 بطولة من قبل وكان المتبقى له 5 بطولات.

وقال حسام عاشور فى تصريحات تليفزيونية، "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أبلغنى أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى قاله اعمل لعاشور كل اللى هو عايزه"، مشيراً إلى أنه عقد جلسة مع لجنة التخطيط بالنادى وأبلغه بأن السويسرى فايلر المدير الفنى رافض استمرارى بالفريق.

وأضاف عاشور، مسئولى النادى الأهلي، أبلغه أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى ألميريا الاسبانى، سينظم مباراة اعتزاله، وتواصلت شخصياً مع المستشار تركى ال الشيخ وأكد لى أنه سينظم مباراة اعتزال عالمية لم تحدث للاعب فى العالم وأن طلباتى أوامر، مشيراً إلى أنه حرص على تقديم الشكر للمستشار تركى آل الشيخ لأنه يحب الأهلى وهو ما أثار غضب البعض داخل مجلس إدارة النادى.

Advertisements

وأشار حسام عاشور، إلى أن مسئولى الأهلى طلبوا منى تعديل الفيديو، الذى نشرته على الموقع التواصل الاجتماعى 5 مرات، مؤكداً أنه ما حدث معه حملة ممنهجة، وتاريخه يؤكد أنه لا يفتعل الأزمات.

وأضاف عاشور، مازلت قادر على العطاء، لكن البعض لا يرغب فى استمرارى مع الأهلى وأنا فعلت إعجازا بعدم التسبب فى مشكلة واحدة مع الأهلى خلال 16 عاما.