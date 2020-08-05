شكرا لقرائتكم صنداي: هدفي في مرمى ريال مدريد الأغلى في حياتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه النيجيري صنداي مهاجم الأهلي السابق رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "أود أن أهنئ النادي الأهلي وجماهير في مصر وعلى مستوى العالم ومجلس الادارة ولاعبي جيلي بذكرى فوزنا على ريال مدريد في المباراة التاريخية بين لاعبي نادي القرن وريال مدريد الأفضل في العالم".

قال خلال تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلي: "كل الذكريات في هذه المباراة حية ولا يمكن أن أنساها أبدا وسجلت الهدف الأغلى في حياتي".

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أردف: "سمعت بأن الأهلي يستعد لمواجهة ريال مدريد مجددا في سنتياجو برنابيو وسيكون شرف لي أن أتواجد في الملعب وأشجع الأهلي".

تابع: من خلال قناة الأهلي أود أن أوجه التحية لكل فرد يشارك في نجاح الأهلي ويبقى علمه مرفوعا وخفاقا.