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جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى احمد شوبير، تفاصيل غياب طارق حامد عن معسكر الزمالك في برج العرب، استعدادا لمواجهة المصرى المقبلة التى ستقام يوم الخميس القادم، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر بالدورى

وقال شوبير في برنامج ملعب اون تايم على قناة اون تايم سبورت1، أن حامد خارج معسكر الزمالك بعد شكواه من إجهاد عضلى ، وأنه شعر بالام في الحوض وفى العضلة الضامة

وأضاف أن أحمد زيزو مصاب بالعضلة الضامة ، كما أن المغربيين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في المغرب سيصلان الى القاهرة غدا

يستعيد الزمالك، خدمات لاعب الوسط طارق حامد ، فى مواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام على ستاد برج العرب، يوم الإثنين المقبل، فى الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما فضل الجهاز الفنى استبعاده من الحسابات الفنية من مواجهة المصرى المقبلة التى ستقام يوم الخميس القادم، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر بالدورى، بعد شكواه من إجهاد عضلى.

وكشف مصدر داخل الزمالك، أن يوسف أوباما مهاجم الفريق سيغيب عن الفريق الأبيض فى مباراتى المصرى والاتحاد السكندرى، المقرر لهما يومى الخميس والإثنين المقبلين، على الترتيب، بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية حيث خضع لأشعة أكدت عدم قدرته على اللحاق بالمباراتين القادمتين للفريق الأبيض.

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وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وأفراد الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، والإدارى للفريق لمسحة طبية جديدة ظهر اليوم الثلاثاء، بمعسكر برج العرب الحالى للكشف عن فيروس كورونا، يأتى ذلك استعدادا للقاء المصرى البورسعيدى المقرر له يوم الخميس المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.