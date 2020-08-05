شكرا لقرائتكم ضياء السيد: تركيز بيراميدز للفوز بالكونفدرالية والسعيد أهم لاعب في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال ضياء السيد ,مدرب منتخب مصر السابق, أن هناك تركيز واضح في صفوف فريق بيراميدز للفوز ببطولة الكونفدرالية الافريقية الموسم الجاري ، لانه يعمل بشكل جيد وفى صمت وهدوء يوجد التزام وتركيز للفوز ببطولة الكونفدرالية ولديه جاهزية بعدد كبير من اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة مؤكدا أن عبد الله السعيد اهم لاعب في الدوري المصري لانه يعمل في صمت".

وأضاف في برنامج ملعب on time، على قناة on time sport1 ،قائلا :الاهلى لديه تحدى كبير وفايلر لا يحب الوديات ويركز في التدريبات أكثر ، مع وجود روح معنوية عالية في صدارة الدوري، ولا بد من التركيز على بطولة دوري ابطال افريقيا ، وعلى اللاعبين التركيز افريقيا ووليد أزارو من أفضل المهاجمين بالإضافة الى وجود مروان محسن ولكن اليو بادجي لم يظهر حتى الان

واستكمل تصريحاته قائلا :" المقاصة قام بعمل فترة اعداد جيدة وإيهاب جلال مدرب كبير وليس غريب على الفريق ولكنه عاد في ظروف مختلفة وعليه ان يجمع اللاعبين وعلى الجميع تحمل المسئولية والمقاصة لديه عناصر جيدة ولكنه يحتاج الى جهد مضاعف لتجاوز الازمة.

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وعن مستوي أيوان يري ان أسوان يمتاز بوجود النظام والتنظيم في المباريات الودية ، مؤكدا أن هناك 14 فريق في الدوري مهدد بالهبوط وعلى الجميع حصد النقاط كما ان طنطا يملك عناصر وفريق جيد .

وأتم سموحة فريق جيد ولكن هناك بعض اللاعبين يحتاجون إلى زيادة الإصرار وحمادة صدقي صنع طفرة في نتائج وادء سموحة قبل التوقف والجونة لا ينقصه سوي عودة حسام غالي ، أما الإنتاج الحربي فلا بد من وجود التزام اكثر للاعبين من خلال تشديد الإجراءات الطبية وفريق خطوطه مكتملة

وتوقع نجاح محمد حليم مع حرس الحدود كونه مدرب ولاعب كبير ومتزن والأولى بقاء الفريق في الدوري والطموحات تبدأ من الموسم القادم مضيفا محمد مصليحي وضع برنامج طموح لمستقبل الاتحاد السكندري

أكد ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أن طريقة تعامل إدارة الأهلي في ملف التجديد للسويسري رينيه فايلر لمدة موسم واحد غير مُرضية، مشيرا إلى أنه كان لابد من إدارة القلعة الحمراء التجديد للمدرب موسمين لإستكمال المشروع الذي يقدمه مع الفريق خاصة أنه قدم موسم مميز مع الأهلي وإنفرد بصدارة الدوري بفارق كبير .