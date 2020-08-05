شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء دورة مدريد للماسترز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغيت دورة مدريد في التنس التي تعد ضمن دورات الماسترز للألف نقطة؛ بسبب انتشار جديد لفيروس كورونا المستجد، كما أعلن المنظمون، أمس الثلاثاء، ما يعزز الشك من احتمال عدم إقامة بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، وفرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس.
وكانت الدورة مقررة أصلاً في مايو/أيار؛ لكنها تأجلت إلى الفترة من 12 الى 20 سبتمبر/أيلول المقبل.
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