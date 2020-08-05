شكرا لقرائتكم خبر عن الزعابي أبرز المرشحين لخلافة الشمسي في رئاسة نادي الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي
تقدم محمود الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الامارات باستقالته ودفع بها إلى الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي. وعلم «الخليج الرياضي» أن الشمسي أخطر الموظفين والعاملين بالنادي في إفطار أقيم بالنادي يوم عرفة بنيته الابتعاد، وتردد أن عدنان الزعابي أقوى المرشحين لتولي منصب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، كما رشحت أسماء أخرى لعضوية مجلس الإدارة والتزمت إدارة الشمسي بتسيير العمل إلى حين البت في الاستقالة سواء بالقبول أو الرفض.
يذكر أن محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم بالنادي ونائب رئيس مجلس الإدارة كان تقدم باستقالته بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء دوري الأولى الذي حرم الإمارات من الصعود.
ومن جهة أخرى، يواصل فريق الكرة بالنادي تدريباته وينتظر أن يخوض الفريق تجربة ودية أمام عجمان الخميس على أن ينتظم بعدها في معسكر بدبي لمدة 20 يوماً.
وقال خليل الطويل عضو مجلس إدارة نادي الإمارات ومشرف الفريق الأول إن تحضيرات «الصقور» تمضي بشكل جيد، وقال إن اللاعبين الأجانب سينضمون للإعداد خلال اليومين المقبلين، وأشاد الطويل بدور إدارة النادي في استقرار الفريق والإبقاء على معظم العناصر، واعتبر أن الاستقرار مفتاح النجاح، مشيراً إلى أن الإدارة رتبت بشكل جيد لهذا الموسم ووفرت كل شيء لدعم الفريق.
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