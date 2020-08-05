الكويت ترحب باستضافة كأس آسيا للصالات 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو



رفضت اللجنة الآسيوية لكرة قدم الصالات والشاطئية اقتراح تركمانستان الخاص باستضافة نهائيات كأس آسيا للمنتخبات في 2021 بسبب الوضع الصحي الخاص بوباء كورونا، وقرر الاتحاد الآسيوي تنظيم البطولة في موعدها نوفمبر 2020، وبما أن الاتحاد الآسيوي ملتزم باتفاقياته التسويقية والتجارية الخاصة بتنظيم البطولات فلا بد من إكمال كل مسابقاته في السنة التقويمية 2020، ولم يكن أمام الإدارة خيار سوى إيجاد الحل الأفضل، في ظل الظروف الحالية، من خلال إجراء ترتيبات بديلة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم الذي وافق ورحب باستضافة المسابقة في المواعيد الجديدة وأن لديه جميع التسهيلات اللازمة لاستضافة بطولة آسيا لكرة الصالات 2020.

وتم التصويت من قبل اللجنة لمصلحة دولة الكويت على الاستضافة، وطالبت الكويت بتغيير مركزها وموقعها في توزيع المجموعات بأن يكون الأزرق على رأس المجموعة بدلاً من تركمانستان، وحول هذا الخصوص أكد خميس الشامسي عضو اللجنة الآسيوية أن ذلك من حق الكويت.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في اجتماعه الأخير عن دراسة جديدة لاعتماد الشهادات التدريبية للمدربين والمساعدين ومدربي الحراس واللياقة البدنية للحصول على المستوى الثاني للمشاركة في البطولة الآسيوية لكرة الصالات والشاطئية اعتباراً من 2021.

وأوضح خميس الشامسي أن اللجنة التنفيذية بدولة الإمارات على المستوى المحلي وبتوجيهات من عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية بذلت جهوداً مسبقة، وجهزت العدد الكافي من المدربين ممن لديهم المستوى الثاني ضمن خطتها التي تركز على أن يكون أغلب المدربين ضمن المستوى الثالث بحلول 2024 في كل العناصر من المدربين والمساعدين ومدربي الحراس واللياقة.