قال حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، والذي تأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري، أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، يحب النادي الأهلي أكثر من مسئولين يعملون داخل النادي.
وأضاف "عاشور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أوضة اللبس"المذاع عبر فضائية "النهار" ان هناك حملة ممنهجة ضدي ولا أعلم لماذا، فكنت على مدار 16 عاما مثالا للالتزام، علاقتي بالنادي الأهلي وطيدة، وبيتي الدائم، ولكن علاقتي انتهت مع مسؤولين داخل النادي.
وتابع: تركي آل الشيخ قال لي طلباتك أوامر؛ لهذا السبب قمت بتسجيل فيديو لأوجه له الشكر، وفي النادي الأهلي ذاته، المسؤولون يوجهون الشكر لتركي آل الشيخ عندما يقوم بعمل شيء للنادي، فلماذا عندما يخرج حسام عاشور ليوجه الشكر لهذا الشخص؛ يتم الاعتراض على ذلك.
واختتم "عاشور" حديثه قائلا : تركي آل الشيخ من الشخصيات المحترمة والتي تحب النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور يكشف كواليس قرار اعتزاله.. ويؤكد: ترك آل الشيخ يحب الأهلي أكثر من مسئولي النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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