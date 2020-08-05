شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: طلبت الرحيل من الأهلى بسبب "التتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، أنه لم ينتقل من الزمالك إلى الأهلى كما يعتقد البعض، موضحا أنه خاض تجربة احتراف بصفوف ماينز الألماني، وعاد إلى مصر بعد فسخ التعاقد عقب تغيير المدير الفني الذي اختاره للعب هناك، ولم يجد مكان له في القلعة البيضاء وفضلت الانتقال الي الجونة للاعارة لمدة 6 شهور.

وقال جمال حمزة في تصريحات تليفزيونية: "بعد العودة من ألمانيا نصحني حازم إمام عضو مجلس الإدارة وقتها باللعب 6 أشهر في أي ناد ثم أعود بداية الموسم لصفوف الزمالك"، مضيفاً: وقعت بالفعل عقد مع الزمالك عن طريق عمرو الجنايني عضو المجلس وقتها، ولكن فوجئت بعد إخطارى بالانضمام للتدريبات ببداية فترة الإعداد بالدخول فى مقارنة مع أحد اللاعبين فقررت الرحيل والنظر إلى العروض التى تلقاها وكان من ضمنها الأهلي .

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وتابع حمزة، اخترت الأهلي حتى استفاد مادياً وأحقق تاريخ والمشاركة مع المنتخب، ولكن بعد مرور أول أسبوع وجدت أن حياتي كلها تتغير ولم أصدق أني أتمرن في ملعب التتش وأصبحت محروم من رؤية أصدقائي داخل النادي الأبيض الذي تربيت به، وخلال فترة الإعداد في ألمانيا طلبت الرحيل من هادي خشبة مدير الكرة بالنادي الأحمر بسبب عدم القيد بالقائمة الأفريقية وكان هذا الأمر فرصة لإنهاء علاقتي والرحيل بهدوء .

وأضاف جمال حمزة، أن حسام حسن مهاجم الأهلي والزمالك السابق، كان يفضل اللعب بجواره خلال قيادته هجوم الفريق الأبيض .