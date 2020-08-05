شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يخضع لجلسة علاج طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي، ثم أعقبها بجلسة في «الجيم»، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة في كاحل القدم خلال ودية الفريق الثانية أمام الجونة، التي أقيمت على ملعب التتش استعدادا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز، ويخضع مدافع الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش والتحضير لمواجهة إنبي، التي تقام مساء الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني على الجانب الفني والخططي في مران الفريق، الذي انطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة إنبي في الدوري، وحرص رينيه فايلر، المدير الفني، على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، لتنفيذ الجزء الخططي، وتحدث مع اللاعبين أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء والتشديد على ضرورة تنفيذ التعليمات الفنية، واشتمل مران الفريق على جانب بدني، وفقرة تدريب للتحرك بدون كرة.

Advertisements