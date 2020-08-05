شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم الأربعاء ،مسابقة دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2000 بعد توقف دام لأكثر من 4 شهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وتشهد الجولة السادسة بدورى المرتبط مواجهات قوية كالتالي :

المجموعة الأولى..

الأهلى أمام الاوليمبى

سموحه أمام سبورتنج

الزهور أمام طلائع الجيش

جزيرة الورد أمام الحوار

Advertisements

المجموعه الثانية..

الزمالك أمام الجزيره

المعادى أمام هليوبليس

حدائق الاهرام أمام الطيران

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، عقب قرار عودة النشاط على صعيد جميع المسابقات الخاصة بالمراحل السنية المختلفة، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.