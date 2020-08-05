إيميل هيسكى: محمد صلاح محور أداء ليفربول وأتمنى بقاءه في البريميرليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيميل هيسكى نجم منتخب إنجلترا وليفربول السابق، أن الدولى المصرى محمد صلاح محور أداء نادى ليفربول الإنجليزى وأتمنى بقاءه في البريميرليج وقال نجم منتخب إنجلترا وليفربول السابق خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "خروج محمد صلاح من ليفربول يفقده جزءا كبيرا من قوته، لأن صلاح يخيف المنافسين، كما أنه محور أداء مانى وفيرمينيو وفى غيابه يقل المستوى كثيرا".

وتابع إميل هيسكى: "من وجهة نظرى أن يستمر صلاح مع ليفربول لأنه حقق الدورى ودورى الأبطال، فيجب على محمد صلاح أن يثبت في ليفربول ويفوز بالبطولات مرة أخرى ويكتب تاريخا، وأمامه تحدٍ كبير في إعادة البطولات مرة أخرى، وخاصة الدورى الإنجليزى".

وتابع نجم منتخب إنجلترا وليفربول السابق: "أن الفرق بين جيلى والجيل الحالي هو ثبات المستوى، كنا نفوز على مانشستر يونايتد، ونسقط في مباريات ضعيفة، ولكن هذا الجيل يقاتل على كل نقطة حتى لو مش في مستواهم يفوزون ويحصدون النقاط".

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وعن عمرو زكى، قال هيسكى: "أتذكر عمرو زكى في فترة تواجده معى في نادى ويجان، كان لاعب مميز جدا، في البداية كان متوترا وكنا نتحدث عن كيفية شرائه، ولكن مع المباريات أظهر قوته وإمكانياته الهائلة ولكن كان لاعبا معارا ولم يبقى كثيرا في الدورى الإنجليزى".

وأوضح نجم منتخب إنجلترا وليفربول السابق: فضلت الانتقال إلى ليفربول على توتنهام وأستون فيلا، وانضممت في شهر مارس 1995، وكنت سعيد جدا بالانضمام للريدز، خاصة بعدما كان يتابعنى منذ أن كان عمرى 18 عاما".

وقال هيسكى: "لا أعتقد هناك من يشبهنى، ولوكاكو يريد استلام الكرة في المكان الصحيح وتسجيل الأهداف فهو مثل مايكل أوين، ولكنى أخذ الكرة وأفعل بها أشياء عجيبة والأقرب لى هو أوليفر جيرو".