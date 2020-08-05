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صنداي : حققت أغلي هدف في حياتي مع الأهلي أمام ريال مدريد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النيجيري صنداي مهاجم الأهلي السابق رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "أود أن أهنئ النادي الأهلي وجماهير في مصر وعلى مستوى العالم ومجلس الادارة ولاعبي جيلي بذكرى فوزنا على ريال مدريد في المباراة التاريخية بين لاعبي نادي القرن وريال مدريد الأفضل في العالم".

 

قال خلال تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلي: "كل الذكريات في هذه المباراة حية ولا يمكن أن أنساها أبدا وسجلت الهدف الأغلى في حياتي".

 

أردف: "سمعت بأن الأهلي يستعد لمواجهة ريال مدريد مجددا في سنتياجو برنابيو وسيكون شرف لي أن أتواجد في الملعب وأشجع الأهلي".

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تابع: من خلال قناة الأهلي أود أن أوجه التحية لكل فرد يشارك في نجاح الأهلي ويبقى علمه مرفوعا وخفاقا.

 

خلد النيجيرى صنداى اسمه في تاريخ النادي الأهلي ، بعد ما أحرز هدف الفوز التاريخي للقلعة الحمراء على ريال مدريد الإسبانى فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد القاهرة، احتفالاً بفوز الأول بلقب نادى القرن الأفريقى، وحصول الفريق الإسبانى على لقب بطل القرن الأوروبى، حيث نجح النيجيرى صنداى فى الدقيقة 51 من عمر المباراة فى إحراز هدف الفوز فى هجمة بدأت من خالد بيبو، والذى مررها إلى حسام غالى الذى قام بدوره بمراوغة سيزار حارس مرمى ريال مدريد، ثم مرر الكرة إلى اللاعب النيجيرى المنضم حديثا للأهلى وقتها، وكان وقتها يقود الفريق فنياً البرتغالى مانويل جوزيه.

 

 

 

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